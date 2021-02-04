Новосибирск, 4 февраля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Технопром-2021 может пройти под знаком Года науки и технологий. С таким предложением выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Анна Алябьева ИА REGNUM Губернатор Новосибирской области на Технопроме-2018

Предполагается, что вовлечённость аудиторий в онлайн‑ и офлайн-мероприятия Года науки и технологий составит не менее 50 млн человек.

Отметим, что накануне, 3 февраля, состоялось второе заседание президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий. Оно прошло под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и помощника президента РФ Андрея Фурсенко. В заседании приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент Российской академии наук Александр Сергеев, президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, заместитель начальника управления президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, представители других заинтересованных организаций.

Новосибирский губернатор, который в президиуме отвечает за формирование блока мероприятий от регионов научно-технологического развития, выступил с предложением провести новосибирский форум технологического развития Технопром-2021, а также другие ключевые региональные форумы под знаком Года науки и технологий, учесть их при формировании федерального плана мероприятий. Он также отметил, что для страны Год науки и технологий будет ознаменован важной датой: юбилеем великого учёного и просветителя Михаила Ломоносова.

Помощник президента Андрей Фурсенко подчеркнул, что план необходимо формировать с учётом достижения национальных целей, определённых главой государства. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в основу плана мероприятий войдут приоритетные события, которые будут тиражироваться в регионах.

Во время заседания были созданы рабочие группы по каждому направлению реализации плана. По информации Минобрнауки, поступило уже более восьми тысяч предложений от исследовательских институтов, вузов, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций.