Киев, 4 февраля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Украина должна «давить» Россию санкциями. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

President.gov.ua Леонид Кравчук

По мнению политика, Россия никогда не согласится на участие США в «нормандском формате» переговоров по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

«Но это вовсе не означает, что мы должны смотреть на Россию только и делать, что она хочет», — добавил Кравчук.

Он призвал «заставить» РФ действовать так, как нужно Украине, при помощи санкций:

«Мы должны настойчиво, системно, доказательно, вводя различные санкции, различные формы санкций, давление, соответствующее нормам международного права, и заставить Россию действовать именно в рамках такого права», — подчеркнул Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины поддержал слова президента страны Владимира Зеленского о готовности защищать Украину любой ценой.