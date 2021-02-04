Калуга, 4 февраля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Калуге 4 февраля губернатору Владиславу Шапше был представлен новый начальник регионального управления Росгвардии, полковник полиции Сергей Деревяшкин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Начальник калужского регионального управления Росгвардии Сергей Деревяшкин.

Ранее полковник полиции Сергей Деревяшкин возглавлял управление лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Новый руководитель был представлен личному составу регионального управления Росгвардии.

В этот же день Владислав Шапша провёл рабочую встречу с командующим Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковником Игорем Голлоевым.