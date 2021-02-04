Санкт-Петербург, 4 февраля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова, которого накануне задержали по подозрению в покушении на мошенничество, отправили под стражу в СИЗО до 1 апреля 2021 года решением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга. Об избрании меры пресечения Голикову 4 февраля сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов (ОПС).

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО Кресты

По данным следствия, Голиков не позднее 26 ноября 2020 года получил информацию о том, что должностные лица Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводят проверку на предмет законности производства ООО «Вега» работ на участке в областном городе Сертолово, в зоне ответственности депутата.

После чего Голиков, как считает следствие, связался с двумя представителями этой компании и сообщил, что в отношении них может быть возбуждено уголовное дело. Однако он, якобы, может урегулировать данный вопрос за вознаграждение в 3 млн рублей сотрудникам УЭБиПК.

2 февраля 2021 года депутат встретился с бизнесменами, которые, в рамках оперативного мероприятия под контролем правоохранителей, передали ему 155 тыс. рублей и 2,8 млн рублей меченых купюр.

После передачи денежных средств преступные действия Голикова были пресечены сотрудниками УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

«Голиков причастность (к преступлению) не признал», — уточнили в ОПС. Суд избрал ему меру в виде заключения под стражу до 1 апреля.

В областном Заксобрании не стали комментировать ситуацию с депутатом, поскольку инкриминируемое ему деяние не относится к разряду депутатской деятельности.