Киев, 4 февраля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Чтобы помочь гражданам Украины узнавать правду, Россия могла бы расширить возможности радиовещания на Украину со своей территории, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 февраля.

Sheek Белгородская телебашня

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против гражданина Украины Тараса Козака, что привело к закрытию трех принадлежащих ему оппозиционных телеканалов. Власти Украины утверждают, что таким образом борются с пропагандой и российской агрессией. Государственную цензуру на Украине приветствовали официальные представители Великобритании и Канады.

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« Украинская власть будет изобретать самые различные аргументы, чтобы обосновать правомерность принятого ей решения о подавлении оппозиционных СМИ. Звучат эти аргументы слабо, но люди Зеленского, озвучивая их, просто исполняют номер: американцы уже всё одобрили, а мнение европейцев не очень и важно.