Медынь, Калужская область, 4 февраля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Следственными органами предъявлено обвинение 41-летнему жителю Медынского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На следственном эксперименте

По версии следствия, 24 января 2021 года обвиняемый возвращался совместно со своей 38-летней супругой домой после застолья. По дороге между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене более 10 ударов по голове и телу. Женщина была доставлена в больницу, где скончалась в реанимации.

Во время допроса обвиняемый в содеянном сознался, подробно рассказал о событиях злополучного вечера. Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и необходимые экспертизы.