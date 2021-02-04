Колпино, Санкт-Петербург, 4 февраля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) из-за технического отказа на тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб» жители 20 многоэтажных домов оказались без отопления и горячей воды. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе районной администрации.

Пресс-служба Колпинского района СПб. В 20 жилых домах в Колпин ограничаили подачу отопления и горячей воды.

Тепло в дома обещают вернуть к семи часам часам утра 5 февраля.

В настоящий момент на пониженных параметрах, ограничены по теплоснабжению и горячему водоснабжению здания по адресам: бульвар Трудящихся дом, 35/1, 35/2, 35/3, 37 и 39. Заводской проспект дома 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. В том числе 16 жилых домов и три детских учреждения.

Нарушение на теплосети произошло в районе дома 50 по Заводскому проспекту.

В свою очередь в ГУП «ТЭК СПб» сообщили, технологическое нарушение произошло на теплосети диаметром 273 мм. По состоянию на 15:00 часов, сотрудники предприятия выполняют вскрытие крышки тепловой камеры и готовятся к демонтажу дефектного участка.

«Нормативное время устранения составляет 13:00 часов, но теплоэнергетики постараются восстановить теплоснабжение как можно раньше. Специалисты ТЭКа планируют заменить порядка двух метров теплосети», — отметили в пресс-службе ИА REGNUM.