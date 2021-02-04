Тегеран, 4 февраля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Американская администрация изворачивается, когда говорит о необходимости шагов со стороны Ирана ради возвращения Вашингтона к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом иранский посол в Москве Казем Джалали заявил 4 февраля в ходе онлайн-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

«Это казуистика, которой занимаются некоторые должностные лица США. Иран полностью был привержен своим обязательствам по СВПД», — подчеркнул Джалали.

По словам дипломата, если иранская сторона и снизила уровень своих обязательств, то только чтобы компенсировать невыполненные европейскими странами обязательства.

Первый шаг должен сделать тот, кто нанёс удар по международной договоренности, и это США. Первый их возможный доброжелательный шаг — снятие санкций. А Великобритания, ФРГ и Франция тоже могут «действовать логично» в отношении СВПД, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепартаменте США заявили, что контакты нового руководства страны с Ираном возможны после шагов Тегерана в сторону выполнения СВПД.

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