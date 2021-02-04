Афины , 4 февраля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Греческие власти поддерживают продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет. Об этом говорится в заявлении МИД Греции в соцсети Twitter 3 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Греция «приветствует соглашение между Соединенными Штатами и Россией о продлении действия Нового договора СНВ, являющегося ключевым элементом европейской и глобальной безопасности», — говорится в сообщении МИД.

Соглашение, подчеркивает ведомство, представляет собой важный шаг в международных усилиях по контролю над вооружениями и сохранению глобального мира и стабильности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США и Россия договорились продлить действие договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений до 4 февраля 2026 года.

Власти ряда стран, в том числе Турции, также поддержали это решение.