В Ярославской области снизилось число ДТП
Ярославль, 4 февраля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Ярославской области общее количество дорожно-транспортных происшествий в 2020 году снизилось на 19,1%. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.
Власти региона полагают, что добиться улучшения ситуации «удалось в том числе благодаря реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Количество погибших уменьшилось на 3%, а пострадавших — на 21,2%. На 23,2% сократилось количество аварий с участием пешеходов.
Координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев сомневается, что нацпроект серьёзно повлиял на статистику ДТП.
Стоит отметить, что статистика Ярославской области лучше, чем в целом по России. В стране снижение аварийности составило 16,2%.