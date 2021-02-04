Лондон, 4 февраля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Британская компания Naran Automotive создала новый аэродинамический обвес Celare Pack для гиперкаров. Изображение авто в новом исполнении распространила пресс-служба компании.

Naran-Automotive Гиперкар Naran Celare Pack

Владельцем компании Naran является гражданин Зимбабве Амир Наран. Он также является основателем компании, которая специализируется на авиаперелетах. Теперь же Наран решил развивать новый бизнес.

На данный момент специалисты компании только приступили к тестам первых прототипов авто, для которых выпущен обвес. Тюнинговый пакет включает в себя передний сплиттер и антикрыло, которое создаёт дополнительное прижимное усилие. За счет этого сила прижатия авто достигает 1377 кг. Отмечается, что время монтажа деталей обвеса составляет всего 20 минут.

Под капотом модели Naran будет функционировать битурбированный движок V8 максимальной мощностью 1034 л. с. От 0 до 100 км/ч гиперкар набирает менее чем за 2,3 секунды. Максимальная скорость авто равна 370 км/ч.

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