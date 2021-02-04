Москва, 4 февраля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Москве ожидаются снегопад и гололедица. Об этом 4 февраля предупредили в ГУ МЧС России по столице в экстренном оповещении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

В МЧС рассказали о прогнозе Росгидромета, по которому с 17:00 4 февраля до 5:00 5 февраля ожидается выпадение снега, а на дорогах образуется гололедица.

В главке рекомендовали автолюбителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать внезапных манёвров, а также парковать машину вдали от деревьев. Пешеходам советуют избегать шатких конструкций и деревьев, родителям — не оставлять детей без присмотра.