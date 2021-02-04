Москва, 4 февраля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. География дистанционного электронного голосования (ДЭГ) расширяется. Накануне председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на парламентских выборах 2021 система ДЭГ будет применяться в шести регионах, включая Москву. ЦИК также проводит сбор заявок от субъектов РФ, которые считают, что готовы к внедрению такой практики. Эксперты НОМ оценили преимущества электронного голосования и рассказали о перспективах его внедрения по всей России.

Mos.ru Электронное голосование

«Внедрение Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — очень важный этап развития избирательного процесса. Преимущества его — удобство для избирателя и значительное сокращение временных издержек. Проголосовать электронно можно и дома, и на работе, и на отдыхе, и в командировке. Внедрение ДЭГ — это движение по пути прогресса. Для многих россиян информационно-коммуникационные технологии стали нормой жизни. Особенно это касается молодёжи и людей среднего возраста. Есть минусы у такой формы? Конечно. Есть риски хакерских атак, технических сбоев. Не все граждане в силу возраста и распространения информационно-коммуникационных технологий способны участвовать в дистанционном электронном голосовании. Возникают вопросы относительно обеспечения наблюдения за ДЭГ, его открытости. Электронное голосование было апробировано в 2019—2020 гг. в ходе трёх электоральных кампаний в четырёх регионах. Этот опыт, в целом, оказался успешным, в том числе в плане организации общественного наблюдения. Сейчас все больше регионов нарабатывают практики дистанционного электронного голосования. Думаю, уже в обозримой перспективе ДЭГ можно будет распространить на большую часть страны», — считает эксперт НОМ политолог Владимир Шаповалов.

«Цифровизация избирательного процесса — одно из приоритетных направлений в работе ЦИК и региональных избирательных комиссий. Такие решения делают более доступным участие граждан в политической жизни. Благодаря Дистанционному электронному голосованию, гражданин сможет реализовать свое избирательное право, даже находясь за тысячи километров от дома», — отмечаетзаместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин.

«Увеличение количества регионов, участвующих в Дистанционном электронном голосовании отвечает вызовам времени. Полагаю, что и такая форма будет активно развиваться. Дистанционное голосование более комфортно для избирателя. Кроме того современные технологии, в частности блокчейн, обеспечивают надежную защиту от внешнего вмешательства. В 2020 году в нашем регионе проходило электронное голосование по поправкам в конституцию. Возможностью проголосовать электронно воспользовались 128,5 тысяч избирателей», — в свою очередь подчеркивает, член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, эксперт НОМ Евгений Семенов.

«Дистанционное электронное голосование успешно показало себя на выборах в Москве, Курской и Ярославской областях, а также во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Нижегородской области. Такая форма голосования более привлекательна для молодых людей. Это удобно и безопасно, особенно в условиях пандемии», — рассказал журналистам кандидат исторических наук, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников.

«Эксперимент по внедрению дистанционного электронного голосования в Курской области прошёл весьма удачно. Его главные преимущества в том, что оно удобно и оперативно. Расширение числа регионов страны, где планируется применение ДЭГ, свидетельствует, что наша избирательная система следует в ногу со временем. Пока применить эту систему по всей стране сложно технически. Но сама форма востребована и актуальна», — член Общественной палаты РФ от Курской области Константин Комков.