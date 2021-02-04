В Омск идёт потепление
Омск, 4 февраля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. К выходным (6−7 февраля) в Омске установится плюсовая температура, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Омске
В Омской области после 4 февраля прогнозируется потепление до +2 °С. Ожидается мокрый снег и дождь.
По данным Обь-Иртышского УГМС, с 5 по 7 февраля в регионе ожидается аномально теплая погода. Причиной потепления синоптики называют миграцию восточно-сибирского антициклона.
Жителей Омска просят соблюдать меры безопасности, в частности не приближаться к крышам, с которых возможен сход снега.
Как сообщало ИА REGNUM, снегопады и мороз прогнозируются в Чувашии.
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