Омск, 4 февраля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. К выходным (6−7 февраля) в Омске установится плюсовая температура, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Омске

В Омской области после 4 февраля прогнозируется потепление до +2 °С. Ожидается мокрый снег и дождь.

По данным Обь-Иртышского УГМС, с 5 по 7 февраля в регионе ожидается аномально теплая погода. Причиной потепления синоптики называют миграцию восточно-сибирского антициклона.

Жителей Омска просят соблюдать меры безопасности, в частности не приближаться к крышам, с которых возможен сход снега.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопады и мороз прогнозируются в Чувашии.

Читайте также: В Чувашии ожидаются снегопады и мороз