Чита, 4 февраля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края обнародовали сумму, которая будет потрачена в 2021 году на организацию бесплатного горячего питания почти 63 тысяч школьников начальных классов — 912 миллионов рублей. Об этом сообщила министр образования и науки края Наталья Бянкина. Её слова сегодня, 4 февраля, цитирует пресс-служба краевого правительства.

Admin.msuchita.ru Школьная столовая

Чиновники заверили, что процесс приготовления и подачи еды происходит в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. За питанием в школах следит бракеражная комиссия, она оценивает качество продуктов и блюд. Также осуществляется родительский контроль в школьных столовых.

Также отмечается, что каждое обращение родителей школьников рассматривается региональным ведомством образования, проводится проверка, принимаются оперативные меры по устранению выявленных недостатков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечения бесплатным школьным питанием учащихся младших классов принадлежит президенту России Владимиру Путину. В 2020 году более 63 тысяч забайкальских детей младшего школьного возраста были обеспечены бесплатным горячим питанием.

По рейтингу удовлетворенности населения организацией здорового питания регион вошёл в число российских территорий с высокими результатами (четыре балла по пятибалльной шкале).

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