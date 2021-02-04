Москва, 4 февраля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Отмена базового ЕГЭ по математике и отказ от экзаменов по выбору приведут к повышению среднего балла итоговой аттестации, считает директор ЯКласс в России Андрей Илингин. Об этом он заявил ИА REGNUM 4 февраля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Инструктаж перед сдачей ЕГЭ

«Ещё несколько лет назад существовала тенденция к увеличению количества экзаменов. Однако теперь число экзаменов сокращается. Такие нововведения явно приведут к повышению среднего балла итоговой аттестации, поскольку сдавать её теперь будут только те школьники, которые заинтересованы в поступлении в вузы. По итогам экзаменов 2020 года уже можно увидеть, что средний балл увеличился. И эта тенденция сохранится», — отметил эксперт.

Он пояснил: «Казалось бы, кругом одни плюсы — будет снята большая нагрузка с организаторов, сократятся затраты на проведение экзаменов, а выпускники в условиях высокой конкуренции будут усерднее готовиться к сдаче. Но что будет с теми школьниками, которые решили не поступать вузы и не напрягаться со сдачей экзаменов? Во-первых, велика вероятность того, что оценки таким выпускникам будут «нарисованы» по личным симпатиям учителей. Объективно оценить уровень итоговых знаний таких выпускников будет невозможно, поэтому нововведения приведут к тому, что понимания единого уровня среднего образования и всей школьной системы не будет вообще. При этом учителя смогут расслабиться, ведь их образ никак не испортят «двоечники и троечники», а заинтересованные дети и так хорошо подготовятся. Во-вторых, уже на данный момент известно, что почти 50% выпускников либо сразу отправляются на работу после одиннадцатого класса, либо уходят после девятого получать среднее специальное образование. Несомненно, в таких условиях колледжи будут развиваться более активно. Но при этом может произойти существенное сокращение вузов и бюджетных мест, и всё меньше выпускников будут выбирать будущее, связанное с наукой».

По его словам, в краткосрочной перспективе это неплохо — в России явно не хватает специалистов прикладных профессий. «Но если взглянуть на ситуацию шире, то выбирая только среднее специальное образование, школьники лишают себя возможности встроиться в будущем в новую экономическую систему, которую будет формировать креативный класс, то есть высокообразованные эксперты, готовые к поиску нестандартных решений», — добавил Илингин.