Берлин, 4 февраля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Россия в состоянии самостоятельно определять свою энергетическую политику и можно надеяться, что и Германия устоит на занятой позиции, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 февраля, комментируя высказывания посла России в Германии Сергея Нечаева.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Как сообщалось ранее, Нечаев заявил, чтоРоссия, Германия и Европаспособнысамостоятельно определять свою энергетическую политику безчьих-либо«подсказок» извне.

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« Наш посол в Берлине предельно доходчиво обрисовал ситуацию с «Северным потоком — 2». Я бы только не стал так упорно настаивать на тезисе о «чистой экономике». Давайте будем честными: если «Северный поток» отвечает интересам немецких и европейских потребителей, вносит вклад в диверсификацию энергоснабжения, усиливает энергобезопасность Германии, о чём говорит посол Нечаев, то, конечно, это имеет отношение и к германской политике — внутренней и внешней. И для России в нём также изначально не мог не присутствовать политический аспект, так как упрочение торгово-экономических связей с Германией и с её помощью с ЕС — это наш политический капитал.

К сожалению, слова «политика» и «политический» в последнее время приобрели преимущественно отрицательный заряд, а между тем настоящая политика — это деятельность на благо народов: своего и соседних. Именно так строительство «Северного потока — 2» в России и рассматривают.

А вот в Киеве, Варшаве, Вашингтоне, теперь и в Париже, усилия по упрочению экономического сотрудничества России с Европой уже не первый год рассматривают сугубо через призму своего политического ущерба. Но это проблема их политического выбора на конфронтацию — не наша!

Противники газопровода, как отмечает наш посол, хотели бы серьёзного ущерба для Германии, и, надеюсь, это в Берлине хорошо понимают. Но в случае остановки этого проекта ущерб будет гораздо более широкого плана: политика, причём разрушительная политика, плотно оседлает экономику.