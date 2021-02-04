Архангельск, 4 февраля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2020 года в Архангельской области скончались 14,5 тысяч человек. Это на 5,8% больше, чем годом ранее.

Дидерик Франциск Джамин. Молитва за умерших

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Как сообщили ИА REGNUM в Архстате, за этот период численность населения региона сократиласьна 7,3 тыс. человек и на 1 декабря 2020 года составила 1129,2 тыс. человек.

«На сокращение численности в наибольшей степени повлияла естественная убыль населения, доля которой в общей убыли составила 80,7% (5,9 тыс. человек)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее архангельский минздрав сообщил, что рост смертности в регионе обусловлен пандемией коронавируса. По данным оперативного штаба, в регионе от COVID-19 скончались боле 580 пациентов.