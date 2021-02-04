Санкт-Петербург, 4 февраля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. После заморозки цен на сахар торговые сети Петербурга столкнулись с перебоями в поставках. Об этом сообщила 4 февраля начальник отдела хозяйствующих субъектов и рекламы управления ФАС по Санкт-Петербургу Полина Журавлева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«Поскольку это (сдерживание цен) вынужденная мера, условия для всех участников неидеальные. Понятно, что есть проблемы», — сказала Журавлева.

Напомним, в конце 2020 года после публичного возмущения президента Владимира Путина ростом цен на продукты на федеральном уровне было решено заморозить цены на отечественный сахар на уровне 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — на уровне 100 рублей за литр.

«Мы провели опросы торговых сетей — о трудностях при закупке сахара и масла. Выяснилось, что во второй половине декабря они столкнулись с небольшой проблемой при закупке сахара. Некоторые поставщики перестали выходить на закупки, поскольку цены снизились», — объяснила Журавлева.

Она предпочла бы не называть ситуацию «критичной», так как речь шла не об основном массиве поставщиков, а об отдельных, которые сочли, что им невыгодно поставлять продукт по низкой цене.

«В целом какого-то острого дефицита ни на подсолнечное масло, ни на сахар сейчас не наблюдается», — утверждает Журавлева.