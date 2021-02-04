Ташкент, 4 февраля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Египетская авиакомпания Fly Egypt получила разрешение на воздушные перевозки в города Узбекистана, сообщили в телеграм-канале министерства транспорта республики.

Жан-Леон Жером. Вид на Каир

Компания запустит авиарейсы по маршруту Каир — Ташкент и Шарм-эль-Шейх — Ташкент. Воздушное сообщение будут выполнять самолеты Boeing 737−700/800. Разрешение на перевозки выдано 3 февраля 2021 года.

Напомним, с апреля 2021 года авиакомпания Air Cairo планирует запустить четыре регулярных авиарейса между Шарм-эль-Шейхом и Ташкентом. Кроме того, компания планирует запустить чартерные рейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх — Самарканд.