Москва, 4 февраля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В январе 2021 года российским дилерам удалось реализовать 95 213 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (сегмент LCV), что на 4,2% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Новые автомобили

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, спад продаж является традиционным явлением для авторынка в начале года.

«После трех месяцев существенного роста, с декабря 2020 г. рынок постепенно сокращается. Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность. Некоторые бренды показывают существенный рост», — отметил Штэрцель.

Он также отметил то, что впервые машины китайских марок вошли в верхнюю часть рейтинга самых продаваемых автомобилей российского авторынка.

Напомним, по итогам 2020 года на авторынке России было куплено 13,2 тыс. новых автобусов. Это на 5% меньше, чем в 2019 году.

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