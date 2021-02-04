Москва, 4 февраля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Огромное число бедных в России в Госдуме назвали чрезвычайной ситуацией и призвали правительство РФ срочно предпринять адекватные меры, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Само по себе такое количество бедных людей в такой богатой ресурсами стране — это нонсенс и по сути чрезвычайная ситуация, которая угрожает национальной безопасности России. Правительству пора это признать и принять адекватные, то есть в данном случае срочные меры», — заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его мнению, начинать следует с базовых потребностей, к которым относятся продукты питания.

В Минтруде заявили, что пока введение продовольственных карточек не обсуждается.