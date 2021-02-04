Култук, Иркутская область, 4 февраля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Иркутской области проводят мероприятия по дальнейшей обваловке и созданию искусственной преграды, штрабированию льда в реке Тиганчихе, воды которой подтопили жилые дома посёлка Култук Слюдянского района. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

МЧС В поселке Култук Иркутской области устраняют последствия разлива наледных вод на реке Тиганчихе

Ситуация обострилась накануне, в 21:10 местного времени. Протяженность разлива надлёдных вод составила около 100−150 метров.

«В результате произошло частичное подтопление частной территории на улице Крылова — вода зашла в огород и во двор, не подтопив жилые дома. Одной из вероятных причин выхода воды на поверхность стала прорубь, ранее прорубленная здесь местными жителями», — пояснили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале января 2021 года на территории Тельминского муниципального образования Усольского района и населенного пункта Усолье-Жилкино Боханского района Иркутской области пришлось вводить режим функционирования «повышенная готовность» из-за вышедшей из берегов реки Ангары.

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