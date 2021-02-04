Париж, 4 февраля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Гражданин Франции Кирилл Д. подозревается в участии в незаконном митинге в Москве. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Le Figaro.

ИА REGNUM Задержание участников незаконной акции в Москве

Как уточняют журналисты, 22-летний студент, якобы «случайно» оказавшийся на несанкционированной акции протеста в центре Москвы, может получить наказание в виде 15 суток лишения свободы.

«Я приехал на день рождения моей бабушки, и у меня даже был обратный билет», — заявил студент журналистам.

Посольство Франции в Москве отказалось комментировать ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля представители Республиканской и Демократической партий США внесли в американский Конгресс законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.