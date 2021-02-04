Чита, 4 февраля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил увеличить штрафы за нарушения правил безопасности, которые приводят к возникновению лесных пожаров. Подробности с заседания коллегии Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры сообщает пресс-служба краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Штрафы за поджоги леса сегодня составляют не самые большие суммы. Мы не можем на региональном уровне их увеличивать. Но эти нарушения зачастую ведут к огромному ущербу для нашей уникальной природы. Особенно это касается тех недобросовестных граждан, которые незаконно добывают лес, а потом с помощью поджога пытаются замести следы собственного преступления, наносят еще больший урон», — пояснил глава Забайкалья.

По его словам, сейчас нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 г. площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась в 1,6 раза. Всего с начала пожароопасного сезона 2020 года в регионе было зарегистрировано 848 лесных пожаров на общей площади 349 тысяч гектаров. В 2019 году было зафиксировано 938 лесных пожаров на 567 тысячах гектаров.

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