Ярославль, 4 февраля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области вынес определение об отстранении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО «Ярославская генерирующая компания» Максима Дёмина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Новый управляющий должен быть назначен 18 февраля.

Арбитражный суд Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября 2020 года суд дисквалифицировал управляющего за «неправомерные действия при банкротстве». Решение было обжаловано, 21 января суд второй инстанции оставил его без изменения. 26 января вынесено определении об отстранении конкурного управляющего.

Серию судебных решений по отстранению Дёмина можно считать победой региональных властей. Учредителем «Ярославской генерирующей компании» являлась областная администрация. Управляющий пытался привлечь бюджет региона, а также бывших и действующих чиновников к субсидиарной ответственности по долгам госкомпании, взыскать с чиновников премии, выплаченные во время работы в «ЯГК».

Также Максим Дёмин добивался смены руководства дочернего предприятия «ЯГК» — «Тутаевской ПГУ» и настаивал на банкротстве компании.

Кто будет новым конкурсным управляющим госкомпании-банкрота, пока неясно. Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» представила информацию о кандидатуре Дмитрия Филатова. Но окончательное решение за собранием кредиторов.