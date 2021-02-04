Врач пояснил, зачем потребовался эталонный штамм коронавируса
Барнаул, 4 февраля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Безусловно, любой исследователь должен рано или поздно создать «эталон» коронавируса. И в США, и под Новосибирском в центре «Вектор» хранят эталоны бактерий и вирусов. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя известие об утверждённом Росстандартом штамме коронавируса, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что специалисты центра имени Гамалеи создали эталонный, «стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2», ранее известил Минздрав РФ.
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