Барнаул, 4 февраля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Безусловно, любой исследователь должен рано или поздно создать «эталон» коронавируса. И в США, и под Новосибирском в центре «Вектор» хранят эталоны бактерий и вирусов. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя известие об утверждённом Росстандартом штамме коронавируса, он пояснил:

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«Проблема в том, что «вирус» — это необычное создание, в основе которого содержится не ДНК, а РНК, окруженное белковой оболочкой. А вот эта оболочка крайне изменчива. Поэтому в этом случае ученые начинают подразделять на виды и типы. Так, исследователи выделили, например, вирусы гриппа, начиная с А, В и так далее. Поэтому и вирус новой заразы также должен быть подобным образом разделен на различные «эталоны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что специалисты центра имени Гамалеи создали эталонный, «стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2», ранее известил Минздрав РФ.

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