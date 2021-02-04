Москва, 4 февраля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. На территории России осталось 343 школы, которые не готовы обеспечить учеников бесплатным горячим питанием. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства просвещения РФ.

Nso.ru Школьная столовая

Как сообщил заместитель директора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения Андрей Родионов, летом 2020 года Роспотребнадзор не подтвердил готовность к обеспечению бесплатным горячим питанием 2386 школ.

«По состоянию на 28 января, по данным Роспотребнадзора, у нас остались [неготовыми] 343 школы», — заявил чиновник.