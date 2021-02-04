Москва, 4 февраля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Необходимо ускорить проработку возможных мер поддержки самозанятых граждан, так как этот сектор значительно пострадал от пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 4 февраля, на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Да, вот эти пострадавшие отрасли. Вы дали поручение ещё раз посмотреть ситуацию, дополнительные меры, но не затягивать», — напомнил глава Минэкономразвития.

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«Не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что «люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы, в том числе самозанятых, Марина Блудян заявила, что власти РФ должны принять дополнительные меры поддержки предпринимателей и населения, которые позволят восстановить спрос.