Москва, 4 февраля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) готовит доказательства грубого нарушения законов президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил лидер ОПЗЖ, депутат Верховной рады Виктор Медведчук, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, на основе этих материалов будет инициирована процедура импичмента Зеленскому.

«Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым, однако наша цель не только инициировать импичмент, так как у нас есть все аргументы, чтобы Зеленский был подвергнут этой процедуре, мы хотим показать людям…, что сегодня Зеленский не достоин этой должности», — рассказал политик.

Напомним, ранее Зеленский ввёл «санкции» против гражданина Украины, депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Это стало предлогом для лишения лицензий телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил о намерении обращаться в суды и международные инстанции для привлечения к ответственности представителей украинской власти.