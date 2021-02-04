Медведчук пообещал представить аргументы в пользу импичмента Зеленского
Москва, 4 февраля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) готовит доказательства грубого нарушения законов президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил лидер ОПЗЖ, депутат Верховной рады Виктор Медведчук, сообщает RT.
По его словам, на основе этих материалов будет инициирована процедура импичмента Зеленскому.
Напомним, ранее Зеленский ввёл «санкции» против гражданина Украины, депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Это стало предлогом для лишения лицензий телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил о намерении обращаться в суды и международные инстанции для привлечения к ответственности представителей украинской власти.