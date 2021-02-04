Один из крупнейших угледобытчиков России получил банкротный иск
Якутск, 4 февраля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В арбитраж Якутии поступил банкротный иск к одной из крупнейших угледобывающих компаний России — АО Холдинговая компания «Якутуголь», которое входит в состав группы «Мечел». Дата заседания по иску кредитора пока не назначена, так как дело ещё не приняли к производству, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило от ООО «Техстрой» из Москвы 4 февраля 2021 года. Сумма заявленных претензий — 2 770 633,8 рубля.
В 2020 году «Техстрой» через суд уже взыскал с ответчика «2 841 000 рублей 31 копейку, в том числе основной долг 2 770 633 рубля 80 копеек, неустойку — 70 366 рублей 51 копейку за период
По данным с сайта компании «Якутуголь», она входит в состав группы «Мечел». Долю в последней на 31 декабря 2020 года в размере 19,85% имел глава совета директоров Игорь Зюзин. По данным Forbes, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2018» он занимал 193-е место.
«Якутуголь» ведёт историю с 1966 года. По данным с сайта «Мечела», угледобывающий актив включает в себя разрезы «Нерюнгринский», «Кангаласский», «Джебарики-Хая» и обогатительную фабрику «Нерюнгринская».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года банкротный иск был подан и к другому активу металлургического холдинга «Мечел» — ООО «Мечел-Транс».