Калуга, 4 февраля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Жительница Калуги, накопившая 134 тысячи рублей задолженности по алиментным платежам, привлечена судебными приставами к административной ответственности и получила за своё правонарушение наказание в виде 50 часов обязательных работ. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

По решению суда женщина была обязана выплачивать алименты на содержание своей 12-летней дочери. Ребёнок проживает у опекунов.

В течение продолжительного времени мать практически не платила предусмотренные судом алименты и накопила задолженность. Имущества и транспортных средств за женщиной не зарегистрировано, она нигде официально не работает. Меры принудительного исполнения, неоднократные беседы судебных приставов с должницей на неё не повлияли, и в итоге она была привлечена к административной ответственности.

«Данное наказание не освобождает женщину от уплаты алиментов. Если она продолжит уклоняться от исполнения своих родительских обязанностей, то её ждёт уголовное наказание вплоть до одного года реального лишения свободы», — сказал Артём Залогин.