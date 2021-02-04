Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 4 февраля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии могут уволить за взятку сотрудника ДПС. Полицейский из отдела МВД РФ «Карачаевский» взял взятку живым бараном, сообщили 4 февраля в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Бараны

Событие произошло еще 13 октября 2020 года, однако предали гласности его только теперь. Из подробностей инцидента стало известно, что сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД за непривлечение нарушителя правил дорожного движения к административной ответственности получил с него барана в виде взятки.

В полиции по данному факту организована внутренняя служебная проверка. Если вина полицейского будет доказана, его уволят со службы в органах внутренних дел и возбудят уголовное дело. Его непосредственные начальники также ответят за проступок подчиненного.

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