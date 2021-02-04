Тамбов, 4 февраля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2020 году в рамках контрактной системы сэкономлено более 1,5 млрд рублей на конкурентных закупочных процедурах. Об ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

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Региональные власти отмечают, что в прошлом году контрактная система Тамбовской области «стабильно обеспечивала» потребности образовательных и лечебных учреждений, не прерывалось строительство объектов. Согласно данным ГИС «Закупки», в 2020 году состоялось 7346 закупок. Общая стоимость заключенных контрактов по результатам отторгованных процедур превысила 19,7 млрд рублей. Прямая экономия составила более 1,5 млрд рублей, или 7,25.

По словам председателя комитета государственного заказа Тамбовской области Петра Егорчева, в 2016 году по поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина был заложен фундамент областной системы контрактных отношений, который обеспечил устойчивость ее работы в условиях пандемии 2020 года. Вынужденная самоизоляция и другие связанные с пандемией ограничения подтолкнули к активному внедрению электронных торговых процедур и электронного документооборота, цифровой подписи, общению заказчиков и поставщиков через интернет. Деятельность комитета государственного заказа области и регионального центра по организации закупок не прекращалась. Работа с участниками закупок велась в удаленном режиме.

Основными направлениями стали закупки лекарственных препаратов, изделий и оборудования медицинского назначения, строительство, ремонт и реконструкция объектов социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры, продуктов питания, ГСМ. В среднем участники подавали более трех заявок на одну единицу закупочной процедуры. Власти отмечают, что это свидетельствует о востребованности данного сектора экономической деятельности у представителей бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В ходе проведения торгов сотрудники комитета, регионального центра по организации закупок и заказчики Тамбовской области обработали более 800 запросов участников закупок на разъяснение положений закупочной документации. Уполномоченным органом и уполномоченным учреждением обеспечено организационно-техническое сопровождение более чем 12,7 тыс. заседаний конкурсных, аукционных, котировочных комиссий, комиссий по запросу предложений, на которых обработано более 22,5 тыс. заявок участников закупок.

Пять лет подряд Тамбовская область получает оценку «Гарантированная прозрачность» и входит в пятерку лидеров национального рейтинга прозрачности закупок. Масштабная работа, проводимая в Тамбовской области по совершенствованию системы контрактных отношений, стала действенным инструментом развития конкурентной среды и поддержки хозяйствующих субъектов на рынке госзакупок, что особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«В 2021 году мы продолжим работу по совершенствованию региональной системы закупок», — отметил Петр Егорчев. Как и прежде, в регионе будет проводиться работа по развитию централизованной системы контрактных отношений, цифровизация и автоматизация закупок.