Москва, 4 февраля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Минэкономразвития РФ разрабатывают механизм ценового демпфера, который будет действовать бессрочно и защитит внутренний рынок продовольствия от колебаний цен на мировом рынке. Об этом 4 февраля заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Duma.gov.ru Министр экономического развития РФ Максим Решетников

«Мы сейчас разрабатываем постоянно действующий механизм, который будет введён с 1 апреля, — задача, и будет действовать уже бессрочно, так называемого ценового демпфера. То есть его задача — предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на наш внутренний рынок», — рассказал Решетников.

По словам министра, новый механизм будет состоять из двух частей, первой из которых станет экспортная пошлина, меняющаяся по заранее известному правилу.

Также Решетников рассказал о сильно меняющейся ситуации на мировом рынке зерна. На стоимость продукции влияют увеличивающиеся закупки резервов, неблагоприятные прогнозы по урожаю и спекулятивный капитал.