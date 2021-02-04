Москва, 4 февраля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 16 714 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 917 918.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 521 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 75 205.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 389 913 человек вылечились от нового заболевания, 24 546 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 16 474 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.