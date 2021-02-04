Москва, 4 февраля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Комиссия Совфеда по информполитике предлагает блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

補習後花園 Социальные сети

Предлагается ввести временную или постоянную блокировку зарубежных интернет-платформ за призывы к массовым акциям.

Речь идет о Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube.

В Совфеде считают недопустимой политику интернет-кампаний, побуждающих граждан РФ к участию в несанкционированных акциях.

Сейчас блокировке подлежат конкретные видео и посты.

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