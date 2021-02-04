Ярославль, 4 февраля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля обещает жителям сохранить местный проезд к домам около бывшего торгового центра «Карусель». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный архитектор города Артём Цымбалов.

Yarnews.net Реконструкция ТЦ «Карусель»

Торговый центр долгое время не использовался. В 2020 году центр сменил собственника, новый хозяин решил открыть там мебельный магазин. Компания начала реконструкцию здания, в ходе которой была ликвидирована парковка на первом этаже.

ООО «МСИ» подало в мэрию предложение об изменении зонирования муниципальной земли, прилегающей к ТЦ «Карусель», из жилой зоны в общественно-деловую зону.

На спорном участке проходит дорога к жилым домам. Местные жители предположили, что торговый центр сделает там парковку. На публичных слушаниях по проекту изменений в Генплан они выступили с альтернативным предложением: перевести дорогу в зону транспортной инфраструктуры. Таким образом они решили противостоять возможному расширению территории торгового центра на муниципальную землю.

Вопрос об этом был вынесен на публичные слушания — предложение жителей поддержали 56 человек (4 против). Однако, как выяснилось, это вовсе не означало победу жителей. Координационный совет по внесению изменений в Генплан рекомендовал отклонить предложение жителей. Это вызвало недовольство авторов сообщения в группе «Свободный Ярославль» Вконтакте.

«Мэрия тащит, как паровоз, расширение общественно деловой зоны вокруг бывшего торгового центра Карусель, за счет участков предназначенные для благоустройства и для проезда, уж так мэрии хочется, чтобы благоустройство и проезд попали в зону ОД (общественно-деловую — ИА REGNUM). Проголосовали 56 человек, чтобы не расширять деловую зону, а включить эту территорию в зону транспортной инфраструктуры, чтобы общественное пространство никуда под шумок не пропало потом. А через две недели также в заключении по результатам слушаний — рекомендуют отклонить, а мнение участников слушаний для них пустой звук. Это не похоже на обман, шулерство, подлог?», — говорится в сообщении в «Свободном Ярославле».

Интересно, что позицию жителей поддержали и депутаты «Единой России».

«Ругают все ветви власти и, конечно, депутатов от «ЕР». Так вот, депутаты от «Единой России», входящие в оргкомитет по генплану: Смоленский С. Л., Калинин С. Г. и я голосовали против застройки у Скобыкинской рощи и поддержали позицию жителей, живущих в районе ТЦ «Карусель». И если генплан в этом виде будет вынесен на муниципалитет, будем голосовать за его отклонение», — написал на своей странице в Facebook депутат муниципалитета Ярославля Алексей Малютин.

В ответ мэрия города обещает, что дорога к домам никуда не денется.

«Зонирование территории, примыкающей к ТЦ «Карусель», оставлено без изменения, т.к. в соответствии с ч. 4 ст. 35 Правил землепользования и застройки города Ярославля линейные объекты (в том числе проезды) относятся к основным видам разрешенного использования земельных участков в каждой территориальной зоне. В настоящее время выдано разрешение на разработку проекта планировки и межевания данной территории, согласно которому существующий проезд к индивидуальным жилым домам сохраняется и выделяется в отдельный земельный участок, а строительство и расширение торгового центра не запланировано. Интересы жителей не нарушены», — сообщил главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.

Проект изменений в Генплан пока не внесён в муниципалитет Ярославля. Пока неясно, отклонит ли мэрия оба предложения по спорному участку — собственника и жителей, или же удовлетворит одну из сторон. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.