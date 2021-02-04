Мэрия Ярославля обещает сохранить дорогу у бывшего ТЦ «Карусель»
Ярославль, 4 февраля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля обещает жителям сохранить местный проезд к домам около бывшего торгового центра «Карусель». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный архитектор города Артём Цымбалов.
Торговый центр долгое время не использовался. В 2020 году центр сменил собственника, новый хозяин решил открыть там мебельный магазин. Компания начала реконструкцию здания, в ходе которой была ликвидирована парковка на первом этаже.
ООО «МСИ» подало в мэрию предложение об изменении зонирования муниципальной земли, прилегающей к ТЦ «Карусель», из жилой зоны в общественно-деловую зону.
На спорном участке проходит дорога к жилым домам. Местные жители предположили, что торговый центр сделает там парковку. На публичных слушаниях по проекту изменений в Генплан они выступили с альтернативным предложением: перевести дорогу в зону транспортной инфраструктуры. Таким образом они решили противостоять возможному расширению территории торгового центра на муниципальную землю.
Вопрос об этом был вынесен на публичные слушания — предложение жителей поддержали 56 человек (4 против). Однако, как выяснилось, это вовсе не означало победу жителей. Координационный совет по внесению изменений в Генплан рекомендовал отклонить предложение жителей. Это вызвало недовольство авторов сообщения в группе «Свободный Ярославль» Вконтакте.
Интересно, что позицию жителей поддержали и депутаты «Единой России».
В ответ мэрия города обещает, что дорога к домам никуда не денется.
Проект изменений в Генплан пока не внесён в муниципалитет Ярославля. Пока неясно, отклонит ли мэрия оба предложения по спорному участку — собственника и жителей, или же удовлетворит одну из сторон. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.