Москва, 4 февраля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. На мировом рынке продовольствия ситуация усугубляется, заявил 4 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Ситуация на рынке продовольствия, мировом рынке, она, к сожалению, усугубляется», — сказал президент, комментируя доклад министра.

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Решетников пояснил, что на рынке зерна сложились одновременно сразу несколько факторов — увеличение рядом стран закупок в резервы, по некоторым странам-производителям пришли неблагоприятные прогнозы, а также ощущается влияние достаточно большого спекулятивного капитала.

Как сообщало ИА REGNUM, в четвёртом квартале 2020 года произошёл рост цен на продовольствие, что представляло угрозу для макроэкономической стабильности, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. После этого, по его словам, был принят комплекс мер, который уже дал результаты — снизились цены на сахар и стабилизировалась стоимость подсолнечного мала.