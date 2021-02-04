Москва, 4 февраля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В России снизились цены на сахар, сообщил 4 февраля министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Министр доложил о ситуации с ценами на продовольствие. Он отметил, что в четвёртом квартале произошёл их рост, что представляло угрозу для макроэкономической стабильности. После этого был принят комплекс мер, который уже дал результаты, что подтверждают данные Росстата, рассказал Решетников.

«У нас цены на сахар снизились от пика в середине декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», — заявил он.