Санкт-Петербург, 4 февраля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ подчеркнул право ликвидаторов чернобыльской аварии из числа военнообязанных получать две пенсии, если они стали инвалидами. Такое определение было вынесено по жалобе Алексея Подвязникова.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд Рф

Будучи призванным на военные сборы, он ликвидировал последствия чернобыльской катастрофы. В 2018 году он получил инвалидность II группы по заболеванию, связанному с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Подвязников полагал, что вправе получать одновременно две пенсии: по старости и по инвалидности. Однако Пенсионный фонд ему отказал, так как получение двух таких пенсий предоставляется гражданам, причиной инвалидности которых является только военная травма. В судах Подвязников тоже потерпел неудачу.

Однако, как считает КС РФ, исполнение обязанностей военной службы может осуществляться не только собственно военнослужащими, но и гражданами, проходящими военные сборы.

При этом в России выплачивают военнослужащим пенсии по инвалидности и страховые, если они стали инвалидами вследствие военной травмы: это обусловлено признанием обществом их заслуг по защите Отечества.

И хотя граждане на военных сборах и военнослужащие имеют разные статусы, военнообязанные — ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, как и военнослужащие, исполняли обязанности военной службы, действовали в публичных интересах, в условиях, опасных для жизни, подчеркнул Конституционный суд.

«Учитывая это, законодатель распространил на них порядок пенсионного обеспечения, установленный для инвалидов вследствие военной травмы. Нормы не предполагают отказа в предоставлении заявителю двух пенсий», — заявил суд.

Изучая дело, КС РФ разослал запросы в различные госорганы, что стало катализатором повторной медико-социальной экспертизы, изменившей формулировку причины инвалидности, после чего Подвязников сумел реализовать свое право на две пенсии.