Барнаул, 4 февраля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Барнауле задержаны бывший глава и главный специалист Лебяжинской сельской администрации (Центральный район), которые, по версии следствия, составляли фиктивные договоры, а затем присваивали себе деньги за якобы произведённые работы. СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщило некоторые подробности уголовных дел, возбуждённых в отношении Андрея Овсянникова. Напомним, главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула он работал в февраля 2016 года по 13 декабря 2017 года (затем был избран главой Троицкого района Алтайского края).

Barnaul.org Задержанный правоохранителями экс-глава Лебяжинской сельской администрации, экс-глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников

Экс-чиновник и его подчинённый обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ («Пособничество в присвоении растрате»).

По версии следствия, с июля по декабрь 2017 года подложные документы о якобы проведённых культурно-массовых мероприятиях «принесли» злоумышленникам 157 тысяч рублей «доходов». Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года за якобы осуществленные работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений на территории района чиновникам удалось «заработать» ещё более 450 тысяч рублей.

Следователи СК совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства обвиняемых. В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Барнауле задержали Сергея Овсянникова, который ранее спешно уволился, проработав всего три месяца главой Октябрьского района Барнаула.

Читайте также: В Барнауле задержан экс-глава Октябрьского района