Симферополь, 4 февраля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Арбитражный суд Крыма 7 июня 2021 года начнёт рассматривать земельный спор одной из сельских администраций Крыма к иностранной компании — АО «Государственный ощадный банк Украины». Спор касается земельного участка и его аренды, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

Исковое заявление от администрации Азовского сельского поселения Джанкойского района Крыма поступило в суд ещё в конце декабря 2020 года.

Истец требует взыскания «задолженности по договору аренды земли от 23.12.2004 года в размере 81 072,83 рубля» и расторжения названного договора. Детали по спорному участку пока неизвестны.

К этому же банку многочисленные претензии имеет АНО «Фонд защиты вкладчиков» из Симферополя, которая обратилась с десятками исков в российские арбитражи. Фонд взыскивает с банка долги по договорам уступки прав требования, заключённым с бывшими клиентами.