Москва, 4 февраля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В России создание частных тюрем, управляемых коммерческими компаниями, пока невозможно. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Kremlin.ru Борис Титов

«Во многих странах это есть, но пока, мне кажется, мы не готовы к этому. У нас до этого еще очень далеко», — сказал он в интервью ТАСС.

Титов уточнил, что речь идёт не о тюрьмах для предпринимателей, где будут «шашлыки, бассейны и пальмы, только плати», а об учреждениях, которые управляются частными компаниями за деньги государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов заявил, что популярная в России форма организации бизнеса — индивидуальный предприниматель (ИП) — имеет некую нелогичность в вопросе вывода финансов, но ликвидировать её просто так невозможно.

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