Кострома, 4 февраля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Костроме пожарные ликвидируют последствия возгорания в одной из главных достопримечательностей города — Больших Мучных рядах. Об этом со ссылкой на информацию ГУ МЧС по Костромской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожар

По информации МЧС, сигнал о возгорании поступил около 8 утра 4 декабря. Огонь вспыхнул в подвальных помещениях рядов на месте склада сырной продукции.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. На данный момент пожар ликвидирован, огонь повредил 25 квадратных метров помещений и 2 холодильника с сыром. Сейчас специалисты устраняют задымление в здании. В ЧП никто не пострадал.

Справка: Большие мучные ряды — одно из основных торговых сооружений Костромы, расположено в центре города. Памятник архитектуры был построен в конце XVIII века и является объектом культурного наследия федерального значения.