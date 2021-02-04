Санкт-Петербург, 4 февраля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. За неполные четыре дня февраля в Санкт-Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков. С начала последнего месяца зимы выпало 15 мм осадков при норме в 31 мм. Об этом 4 февраля сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег в Петербурге

По его словам, к 9 часам утра 4 февраля уже выпала почти половина — 48% — месячной нормы осадков.

«При этом высота снежного покрова достигла 27 см — это самый высокий показатель нынешней зимы, а последний раз столько снега в Санкт-Петербурге было 8 марта 2019 года», — напомнил специалист.

Вместе с тем Михаил Леус уточнил, что до середины месяца сильных осадков, скорее всего, не будет, а начнется испытание морозами.

Добавим, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 февраля в Петербурге и Ленобласти ожидается похолодание. В некоторых районах области ожидается понижение температуры до минус 20 градусов.