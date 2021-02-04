Калуга, 4 февраля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Калужской области 2020 год, несмотря на сложности, вызванные пандемией, с точки зрения результативности стал для региональной системы образования наиболее удачным за последнее десятилетие. Об этом 3 февраля заявил министр образования и науки области Александр Аникеев на расширенной коллегии ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На коллегии министерства образования и науки Калужской области

Руководитель ведомства особо отметил, что в регионе было создано 1645 новых мест для дошкольников, в том числе 1105 мест для детей в возрасте до трёх лет. Построено две новых школы (в Балабаново на 1000 мест и в Обнинске на 1100 мест). В 42 школах области созданы современные кабинеты и лаборатории для обучения «Точки роста», 32 лаборатории в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», оснащенные современным цифровым оборудованием. Также организовано свыше 15 тысяч новых мест для дополнительного образования детей.

Капитально отремонтированы пять спортивных залов в сельских школах. В Обнинске начал работу детский технопарк «Кванториум» и на базе 15 школ — распределённый технопарк, модернизированы кабинеты технологии. В Калужском техникуме электронных приборов на средства федерального гранта открыто пять современных цифровых лабораторий, а на базе IT-лицея в Калуге создан IT-CUBE (центр цифрового дополнительного образования детей).

Министр предложил разработать в регионе программу реновации школ с учётом новых требований к обучению и современных тенденций. В 2021 году в области продолжится строительство новых школ. Будет открыта школа в Кондрове, в начале 2022 года — в Медыни. Начнется строительство больших школ в Малоярославце и в микрорайоне улицы Кубяка в Калуге. В области будет создано ещё 44 «Точки роста», «Кванториум» на базе школы № 25 Калуги, региональный центр поддержки одарённых детей на базе лагеря «Сокол». В рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды 152 школы области будут оснащены современным цифровым оборудованием.

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что инвестиции в образование — это инвестиции в будущее. Благодаря условиям, которые создаются в для технического творчества молодежи, качественной работе высшей школы и системы среднего профессионального образования Калужская область сохраняет статус инвестиционно привлекательного региона и имеет возможности для дальнейшего развития.

«Предприятия появляются там, где есть люди, которые будут на них работать. Без подготовки кадров, специалистов по востребованным программам это невозможно», — подчеркнул Шапша.