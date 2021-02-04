Ярославль, 4 февраля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В 2020 году в Ярославской области государственные и муниципальные заказчики сократили долги перед подрядчиками и стали быстрее платить по исполненным контрактам. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Деньги

В 2020 году уполномоченному поступили жалобы на неисполненные обязательства перед предпринимателями со стороны государственных и муниципальных заказчиков на общую сумму в 23,4 млн рублей. В то время как в 2019 году таких жалоб было на 117,5 млн. В результате принятых мер в прошлом году году удалось погасить более 70% от общей суммы задолженности перед бизнесом, в то время как в 2019-ом этот показатель составил лишь 56%. По словам Бакирова, эти цифры не дают полной картины, но отражают тенденцию к сокращению долгов.

«Конечно, по-прежнему есть муниципальные образования, предприниматели которых регулярно обращаются с жалобами на неоплату контрактов. Но мы работаем по этому вопросу и с правительством области, и с местными органами власти, плотно сотрудничаем с прокуратурой и следственным комитетом. В 2020 году по итогам этой работы по двум эпизодам неисполнения обязательств со стороны муниципальных заказчиков было возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», — рассказал Альфир Бакиров.

По информации Ярославской областной прокуратуры, в 2020 году государственные и муниципальные заказчики региона погасили перед предпринимателями задолженность по контрактам на общую сумму 1,37 млрд рублей. В 2019-ом перед предпринимателями погашена задолженность в сумме 890 млн рублей.