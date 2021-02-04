Пекин, 4 февраля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Geely представил дизайн интерьера нового кроссовера Lynk & Co Zero с электромотором. Фото размещено на официальной странице Geely в социальной сети Twitter.

Geely Twitter Электрокар Lynk & Co Zero

Основное внимание в автомобиле привлекает огромный тачскрин мультимедийной системы, расположенный над центральной консолью. Дизайн интерьера модели выделяется множеством плавных линий, фактур, а также современной электроникой.

Дверные панели авто подсвечиваются светодиодной подсветкой. Все вентиляционные щели дизайнеры максимально закрыли, чтобы они не портили стиль салона. Что же касается центральной консоли, то она получила традиционные физические кнопки. Однако водитель может воспользоваться тачскрином для управлением машинными опциями.

Отдельно стоит обратить внимание на стильный мультируль, усеченный снизу. На центральной панели есть селектор и шайба для смены передач. Кресла, выполненные в спортивном стиле, имеют боковую поддержку.

На авторынок новинка выйдет в конце нынешнего года.

Ранее стало известно, что компания Geely планирует начать в России продажи полноприводного купе-кроссовера Tugella в комплектации Luxury с наддувным мотором, выдающим 238 «лошадей».

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