Санкт-Петербург, 4 февраля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 4 февраля после двух очень снежных дней ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег и понижение температуры воздуха на 3−4 градуса ниже климатической нормы. Об этом 4 февраля сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Площадь Островского

По его словам, метеорологические условия 4 февраля в Северной столице будет формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего своим центром на Вологодчину.

«В такой ситуации в облаках постепенно появятся робкие прояснения, а снег будет небольшим и локальным. Температурный фон окажется ниже климатической нормы на 3−4 градуса», — уточнил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге −8… −10 градусов, по Ленинградской области −7… −12 градусов. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что немного ниже нормы.